ご当地の味を楽しめる駅弁が誕生して、今年で140年という節目を迎えます。販売のピークは1970年代で、列車の高速化や車内販売サービスの縮小などを受けて、苦境に立たされています。そんな中、あの手この手で乗り切る企業も出てきています。■朝からにぎわい…東京駅の駅弁店森圭介アナウンサー「旅のお供として長年親しまれている駅弁ですが、今年で誕生から140年ということです。10日、東京駅の構内にある『駅弁屋祭グランス