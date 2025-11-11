TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜22:00〜)に俳優の少路勇介とお笑いコンビ・相席スタートの山添寛が出演することが11日、発表された。少路勇介と山添寛が第6話に登場女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務める本作は、“恋人ファースト”がゆえに自分を見失ってしまった彼女・鮎美(夏帆)と“料理は女が作って当たり前！”な亭主関白思考の彼氏・勝男(竹内涼真)の、別れから始まる成長と再生のロマンスコ