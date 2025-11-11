Image: TAITO ゲームセンターへ足を踏み入れると、ずらりとクレーンゲームが並んでいるのも珍しくなくなりました。すっかり「ゲームセンターの顔」になった感がありますが、そんなクレーンゲームにまつわる興味深い呼びかけを発見。アミューズメント施設や家庭用ゲームを手掛けるタイトーが、60年前に自社で作ったふるーいクレーンゲーム機を探しているというのです。しかも！最も有力な情報