日本ハムは11日、今季国内フリーエージェント（FA）権を獲得した松本剛外野手（32）が権利を行使する意思を球団に伝え、申請書類を提出したと発表した。松本は球団を通じ「ファイターズからはありがたい提示をしていただき、感謝しています。ただ、自分に対する他球団の評価を聞いてみたく、この決断に至りました」とコメントした。帝京高から11年ドラフト2位で入団し、新庄監督が就任した22年に首位打者を獲得した。選手会