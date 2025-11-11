きょう11月11日は厚生労働省が定める「介護の日」です。住友生命のアンケートでは、回答者のおよそ8割が将来の親の介護に不安を感じていることがわかりました。住友生命が20代から60代の男女1000人を対象に実施したアンケートによりますと、全体のおよそ8割が、将来、親が要介護者になった場合の介護について、「不安」と回答しました。具体的な不安の内容としては、▼「公的介護保険制度の知識がない」がおよそ43％、▼「仕事と介