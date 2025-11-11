兵庫県知事を追及した元県議への虚偽発言を繰り返したなどとして、NHK党党首の立花孝志容疑者（58）が逮捕されました。元県議はSNSで誹謗中傷され、自殺とみられる形で亡くなっています。逮捕に至った理由や、今後の捜査のポイントを考えます。そこで今回の#みんなのギモンでは、「NHK党立花容疑者逮捕の背景は？」をテーマに解説します。■兵庫県警から送検…車内での様子は？菅原薫・日本テレビ解説委員「党首が逮捕されるとい