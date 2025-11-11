日本の伝統食品「干物」を製造する企業の倒産が2025年に急増している。2023年は3件、2024年は1件だったが、2025年は9月までにすでに6件発生。うち5件は販売不振が原因で、原材料費や人件費の高騰も経営を圧迫している。干物業界は、魚価高騰・人手不足・需要減少の三重苦に直面し、日本の伝統食文化をいかに次世代へ継承するか、正念場を迎えている。老舗干物店も苦境「適正価格つけるとどうしても高く」日本の伝統的な加工食品「