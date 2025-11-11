「無風人事」パ・リーグ３位でレギュラーシーズンを終え、クライマックスシリーズでもファーストステージで日本ハムに敗れたオリックス。王座奪還を目指すべく、10月30日には来シーズンの首脳陣の顔ぶれが発表されたが、ほぼ?無風?の人事に球団内では疑問の声があがっている。「球団からは１、２軍、育成を含めて24人の指導者の名前が一斉に発表されましたが、新たに加わったのは選手兼任投手コーチの平野佳寿（41）の１人だけ。平