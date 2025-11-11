日テレ菅谷アナ死去、2022年1月にすい臓がんと診断日本テレビは10日、菅谷大介アナウンサーが8日に死去したと発表した。53歳。2022年1月にすい臓がんと診断され、同年8月に公表していた。バラエティー番組出演のほか、スポーツ実況でも活躍。箱根駅伝ファンにも悲しみが広がった。1997年に日本テレビに入社した菅谷さんは、新春の風物詩・箱根駅伝の実況などでも活躍した。すい臓がん公表から約5か月後の2023年1月には、第99