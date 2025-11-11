【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】森友事件「新たな事実はない」？ 高市首相のふざけた答弁に片山財務相は苦しい“言い訳”新事実が公表されたことは認める。だが再調査はしない。何ともすっきりしない高市首相の答弁だった。10日の衆議院予算委員会。立憲民主党の川内博史議員が森友事件について取り上げた。国有地を売り払うにあたり、売り払い前提の定期借地、瑕疵担保責任免除特約、延納の特約、契約金額の非公表。いずれ