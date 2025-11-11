「法律のプロ」を自称し、デタラメを吐き散らかしてきた政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が9日、兵庫県警に逮捕された。1月に自殺した元兵庫県議に対する名誉毀損の疑いだ。【もっと読む】自死した元兵庫県議の妻がN党・立花孝志党首を「名誉毀損」の疑いで刑事告訴…今後予想される厳しい捜査の行方立花容疑者は前市長の学歴詐称疑惑に端を発した静岡県伊東市長選（12月7日告示、14日投開票）に向けた出馬会見を