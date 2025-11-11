◆大相撲▽九州場所３日目（１１日、福岡国際センター）前相撲が行われ、中村部屋創設後初の新弟子の武田は黒星デビューとなった。「緊張した。大相撲の土俵の雰囲気はすごいと感じた。しっかり立ち合いで当たることができたことは良かった」と振り返った。武田は４日に行われた新弟子検査に１４分ほど遅刻してしまったハプニングもあったが、この日は「早めに来ました」と、準備万全で初土俵に臨んだ。高校から本格的に相