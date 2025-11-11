フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１１日、政府のコメ対策を特集した。番組では、コメの値段が上がり続ける中、小泉進次郎前農相が備蓄米放出、コメ増産を打ち出したが、高市早苗政権で元農林水産省官僚の鈴木憲和氏が農相に就くと、就任早々に備蓄米放出やコメ増産方針の見直しを表明。その上で鈴木氏は「おこめ券」の配布などの検討を明らかにしたことを報じた。スタジオで「おこめ券