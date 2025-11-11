より実物に近づいていく鉄道模型の世界全日本模型ホビーショー2025が10月18日から19日にかけて東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催され、模型メーカーのトミーテックが出展しました。同社の鉄道模型ブランド「TOMIX（トミックス）」からは、鉄道模型の未来を示す革新的なシステムが披露されました。【リアルな音響と電動ギミック！】トミーテックの参考出展アイテムを見る（写真）ひとつは、車両に小型スピーカーを組み込