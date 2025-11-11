ホラー映画『トゥギャザー』が来年（2026年）2月6日より全国公開される。サンダンス映画祭でのワールドプレミアをきっかけに海外で話題となり、気鋭の映画会社・NEONが争奪戦の末に北米配給権を獲得した注目作だ。しかし、日本公開を前に予想外の事態が起きた。【画像】あまりのインパクトに劇場掲示NGとなったティザービジュアル10月下旬、日本公開決定のニュースとともに、“くっつきそうなほど近距離にある二つの目玉”を大