ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典がアンファーのメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」のブランドアンバサダーに就任。岩田が出演する新CM「ディズム 美顔器 研究篇」「ディズム 白泡洗顔 飛び出る篇」が11日、公開された。【動画】可愛い⋯抱き着いたりとコミカルな動きをする岩田剛典岩田のブランドアンバサダー起用理由について、アンファーは「岩田剛典さんが持つ誠実さや、多く