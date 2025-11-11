９月東京世界陸上で世界記録を更新した男子棒高跳びのアルマンド・デュプランティス（２６）＝スウェーデン＝の婚約者で、１０頭身とも言われるモデルのデシレ・イングランデルが１１日、自身のインスタグラムを更新。１０日に誕生日を迎えたデュプランティスを祝福した。密着した２ショットとともに「私の最愛の、もうすぐ夫となる人、誕生日おめでとう」と綴った。絵に描いたような美男美女カップルにコメント欄やＳＮＳなど