カンボジアの拠点で特殊詐欺に関与したとして日本人29人が逮捕された事件で、愛知県警など6県警は11日までに、5人を組織犯罪処罰法違反の組織的詐欺容疑で再逮捕し、1人を別の窃盗容疑で再逮捕した。認否を明らかにしていない。