仲代達矢さん映画「人間の條件」や黒沢明監督の「影武者」などに主演し、主宰する「無名塾」で後進を育てた俳優で文化勲章受章者の仲代達矢（なかだい・たつや、本名元久＝もとひさ）さんが死去したことが11日、分かった。92歳。東京都出身。1952年に俳優座養成所に入所。彫りの深い顔立ちと重量感ある演技で注目され、小林正樹監督の大作「人間の條件」シリーズでスター俳優の地位を確立した。黒沢作品は、「用心棒」「椿三