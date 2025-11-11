「大相撲九州場所・３日目」（１１日、福岡国際センター）前相撲が行われ、モンゴル出身のバトルツェゲ・オチルサイハン（２３）＝伊勢ケ浜＝が第６３代横綱「旭富士」のしこ名で初土俵を踏んだ。天昇山（玉ノ井）を寄り切り白星で飾った。相手はモンゴル出身で中退した東洋大で活躍し、１９７センチ１７３キロと既に関取級の実力があるとの評判だったが問題にしなかった。やや立ち遅れたが両前みつを持って、ジリジリと危な