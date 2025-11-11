足利銀行と茨城県の常陽銀行を傘下に置く、めぶきフィナンシャルグループは、２０２５年９月までの中間決算を１０日発表し、経営統合して以降の中間決算では、最高益となりました。 足利銀行単体でみますと、売上高に当たる業務粗利益は、前の年の同じ時期と比べて５８億円増加して４４２億円、本業のもうけを示すコア業務純益は、５８億円増えて２２８億円となりました。 また、中間純利益は１４０億円で、前の年の同じ時