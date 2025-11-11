宇都宮市内の小学校と地元住民らが協力して実施している祭りが９日開かれ、子どもから大人まで様々な世代が交流を楽しみました。 宇都宮市の清原北小学校で開かれたのは、今年で２０回の節目となる「きよきた船頭まつり」です。 この祭りは、小学校が複式学級の解消を目的に、市内のすべての地域から入学できる小規模特認校になったことをきっかけに自治会や学校が一体となってスタートした地域で最も大きなイベントです。