京都市右京区役所によると、１１月１１日（火）午前６時半ごろ、右京区嵯峨大沢落久保町の畑で、クマらしき動物の足跡の目撃情報がありました。畑に見回りに来た人が足跡を見つけ、警察に通報したということです。京都府や右京区役所は、▽クマを見つけた際は、大声を出さず、ゆっくり後退しながら避難▽生ゴミなどエサになるような物は、屋外に置かないことなどを呼びかけています。足跡が見つかった現場は、広沢池のすぐ