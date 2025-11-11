●何でも楽しもうという気持ちがより強く「自由に生きている」 イベントなどでいつも陽気に盛り上げ、多くの人を笑顔にしている草なぎ剛。先日、11月15日に開幕する主演舞台『シッダールタ』についてインタビューした際も、「絶好調!」と言いながら登場し、その場の空気を一気に明るくしてくれた。「朝起きた瞬間に『快調! 好調! 絶好調!』って言ってる(笑)」とプライベートでも前向きな言葉を連発し、言葉の力を日々感じていると