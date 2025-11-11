サウジ・プロフェッショナルリーグ（SPL）のアル・イテハドが、フランス代表を率いるディディエ・デシャン監督の招へいを画策しているようだ。11日、フランス紙『レキップ』や同国メディア『フット・メルカート』が伝えている。ここまで8試合を消化したサウジ・プロフェッショナルリーグ（SPL）で3勝2分3敗を記録し、勝ち点「11」の8位につけているアル・イテハド。昨季にリーグ戦を含む国内2冠を達成した同クラブは、今季のSP