BTSのVが、ファッション界の“ミューズ”であることを改めて証明した。【写真】BTS・V、“ベッド写真”が流出？アメリカの著名デザイナー、ニック・ベレオス（Nick Verreos）は、最近パリ・ファッションウィークで開かれた「CELINE（セリーヌ）」のショーでVを見て一気にファンになったと明かした。彼はVを「テテ」「テヒョン」と呼び、「新しいミューズ」と熱いファン心を語った。ニック・ベレオスは、アメリカのファッションリア