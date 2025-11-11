約3年ぶりに完全体でカムバックしたガールズグループMOMOLAND（モモランド）が、日本公式ファンクラブを開設した。【画像】「世界で最も美しい顔」1位、MOMOLANDメンバーINYEONエンターテインメント所属のMOMOLANDは11月10日、日本での活動およびファンとの交流を目的に公式ファンクラブ「Merry-Go-Round Japan」を開設し、本格的な日本活動に乗り出す。公式ファンクラブでは、メンバーの魅力が詰まった未公開映像、日常をつづるブ