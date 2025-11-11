日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、11月11日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。急逝した日本テレビの先輩・菅谷大介アナ（享年53）を偲んだ。番組はこの日、7日に勤務を終えたあと体調が急変し、8日に亡くなった菅谷アナについて伝える中で、菅谷アナの後輩にあたる水卜アナは「あの……」と絶句し、「数日前に、当たり前のように、いつも通り菅谷さんがアナウンス部にいて、いつも通り『おはようござ