何かに夢中になると他のことが目に入らなくなってしまうジュゼッペ（声：佐野晶哉）は、街の人々から「トリツカレ男」と呼ばれている。ある日、ジュゼッペは、公園で風船売りをしているペチカに一目ぼれし、夢中になるが…。作家・いしいしんじの同名小説をアニメーション映画化した、ミュージカル仕立てのラブストーリー『トリツカレ男』が11月7日（金）から全国公開された。本作でペチカの声を演じた上白石萌歌に話を聞いた。