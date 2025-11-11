10月5日の毎日王冠7着後、マイルCS（23日、京都芝1600メートル）に登録したチェルヴィニア（牝4＝木村、父ハービンジャー）はJRA短期騎手免許（11月8日から12月28日まで）を取得したトム・マーカンド（27）との新コンビで臨む。11日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。昨年オークス、秋華賞で牝馬2冠制覇を達成。3度目のG1制覇を目指す。