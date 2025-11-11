町職員がカスハラを受けたとして、住民1人を提訴する議案を議決した愛知県美浜町議会＝11日午前愛知県美浜町議会は11日、理不尽な要求をするカスタマーハラスメント（カスハラ）を町職員が受けたとして、住民1人に400万円の損害賠償を求め提訴するとの町提出議案を全会一致で議決した。町は「他の住民への行政サービスに著しい支障が出ている」などと理由を説明した。名古屋地裁半田支部に訴えを起こす予定。町によると、カス