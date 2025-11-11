11日未明、大崎市の交差点で乗用車とタンクローリーが衝突し、乗用車に乗っていた10代の男女5人がけがをし、そのうち16歳の女性が重体です。【画像】側面が潰れた黒の乗用車（現場の様子）警察などによりますと、11日午前4時半ごろ、大崎市田尻の十字路交差点で乗用車とタンクローリーが出合い頭に衝突しました。この事故で、乗用車に乗っていたいずれも10代の男女5人がけがをしました。このうち16歳の女性が意識不明の重体で