兵庫県前県議に対する名誉毀損（きそん）容疑で９日に逮捕された政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（５８）は、学歴詐称が指摘されている静岡県の田久保真紀・前伊東市長（５５）の失職に伴う市長選（１２月７日告示、同１４日投開票）に出馬する意向を示していた。しかし、逮捕を受け、１０日午後に市役所で予定されていた出馬会見は開催されなかった。立花容疑者は、１０月３１日の記者会見で市長選へ