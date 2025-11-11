来年春に開催されるWBC＝ワールド・ベースボール・クラシックについて、Netflixが独占放映権を獲得したとの報道を受け、松本洋平文部科学大臣は、記者会見で「スポーツ見るのが大好き」「個人的には大変衝撃」と述べました。野球の国・地域別対抗戦WBC＝ワールド・ベースボール・クラシックの次の大会は、来年3月に開かれる予定ですが、アメリカの動画配信大手・Netflixが独占放映権を獲得し、契約者以外は見られない可能性があり