東京・江東区の路上で面識のない女子中学生にわいせつな行為をしたうえ、ケガをさせたとして韓国籍の男が逮捕されました。警視庁によりますと、韓国籍の吉岡秀彰こと崔秀彰容疑者（51）は先月、江東区の路上を歩いていた女子中学生に背後から抱きついて押し倒し、わいせつな行為をしたうえ、ケガをさせた疑いがもたれています。女子中学生は全治10日間のケガをしました。崔容疑者は面識のない女子中学生とすれ違うと、100メートル