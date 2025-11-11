中国人の学生による日本語作文コンクールの表彰式が11月7日、北京の在中国日本大使館で開催されました。作文は「推し活と日中交流」をテーマに、中国の201校2391人の中から応募があり、日本大使賞を大連外国語大学の朱恒宇さんが受賞したほか、5名が一等賞、 15名が二等賞、40名が三等賞を受賞しました。表彰式に出席した金杉憲治駐中国大使は、AI時代に突入しても、翻訳や通訳にとって外国語を勉強する必要があり、これは言葉の勉