中国メディアのIT之家は9日、中国ブランドのスマートフォンが中南米市場で爆発的に売れ、市場シェアは60％を超えているとする記事を掲載した。記事はまず、中国税関総署が7日発表した最新の貿易統計によると、1〜10月の機械電気製品の輸出額は前年同期比8．7％増の13兆4300億元（約290兆880億円）で、輸出全体の60．7％を占めたことを紹介した。その上で、「中国スマホは近年、中南米市場で販売好調が続いている」とし、シンガポー