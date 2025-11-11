気象庁は11日午前9時50分、台風情報を発表した。台風26号（フォンウォン）は同日午前9時の実況で南シナ海にあり、時速15で北北西に進んでいる。中心位置は北緯19度50分、東経117度55分。中心気圧980hPa、中心付近の最大風速30、最大瞬間風速45、25以上の暴風域南西側150、北東側110、15以上の強風域全域440。今後は台湾方面へ向かう予報で、14日午前9時には温帯低気圧になって沖縄の南にある予測となっている。出典:気象庁ホーム