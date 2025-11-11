◇大相撲九州場所3日目（2025年11月11日福岡国際センター）新弟子検査を合格した力士らによる前相撲が始まり、“史上最強の新弟子”こと旭富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が天昇山（21＝玉ノ井部屋）を寄り切りで破り、プロ初戦を飾った。注目のモンゴル出身対決。ちょんまげ姿の旭富士は1メートル97の現役最長身力士を相手に前まわしを取って力強く寄り切った。本名はバトツェツェゲ・オチルサイハン。18年に来日し、神奈川・