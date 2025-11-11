新潟県佐渡市で11月9日、震度6強の地震が発生し、大津波警報が発表されたという想定で大規模な防災訓練が行われました。参加したのは、国や県、消防や災害派遣医療チームDMATなど53の組織と市民約1500人です。自衛隊が倒壊した家屋から住民を救助。消防とDMATがケガ人の対応にあたったほか、給水車で水を確保するなど災害時に考えられる様々な場面での連携を確認しました。【電力会社からの参加者】「電源車を災害の現場に備