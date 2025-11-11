お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）と品川庄司の庄司智春（49）が10日深夜放送の「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。都内の駐車場料金の高さについて話した。庄司は外食時、車で移動することが多く、「駐車場問題は、大きな所に停めたほうが安心ですよね。お店の近くに停めると、結構高くなってるから」「店側と組んでるんじゃないかなっていうぐらい料金が高い時ありますから」とコメント。山本も「