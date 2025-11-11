お笑い芸人の古坂大魔王が11日までに自身のSNSを更新。長女の画力を公開した投稿が話題を集めている。【写真】天才の誕生!?…古坂大魔王が公開した小学生長女の作品古坂は「…ちょ…ちょっと…」と書き出すと、小学一年生の長女が、油絵風のタッチで描いたイラストを手に笑顔を見せる写真を公開。19世紀を代表する画家・フィンセント・ファン・ゴッホの作品を模写した作品の完成度に古坂は「一年生で…これ描く？！！…親バカ