フィリピンの首都マニラで8月に日本人2人が射殺された事件で、警視庁は11日、現地に捜査員を派遣した。日本人の指示役が関与している疑いがあり、事件に関わったとされるフィリピン人の男らの携帯電話を解析し、特定を目指す。