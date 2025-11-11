石原宏高環境相は11日の閣議後記者会見で、各地で相次ぐクマ被害を受け、専門家を自治体に派遣し、人の生活圏への出没対策として、指導や助言を行うと発表した。誘引物管理などを想定しており、今月内の派遣を目指す。