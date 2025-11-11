乗り揚げた貨物船 （水島海上保安部提供） 11日午前5時15分ごろ、岡山県倉敷市の上濃地島（かみのじしま）の南側の岩場に貨物船が乗り揚げました。けが人はいませんでした。 水島海上保安部によりますと、午前5時半ごろ「上濃地島に乗り揚げた」と貨物船の乗組員から通報がありました。 貨物船は全長約74.5メートル、総トン数498トンで、倉敷市の水島港に向かっていたということです。 船には船長を含め4人が乗