東京時間10:21現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝20916.00（+381.00+1.86%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4137.20（+15.20+0.37%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先はNY市場で大幅続伸の後、時間外でもしっかり。東京金もその流れで買いが出ている