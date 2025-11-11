こちらの画像、夜空で輝く2つの銀河は、天の川銀河の衛星銀河（伴銀河）である「大マゼラン雲（大マゼラン銀河）」と「小マゼラン雲（小マゼラン銀河）」。その下で天を見上げる2つの望遠鏡との対比は、雄大な自然と人類の技術をつなぐ“科学”を象徴しているかのようです。【▲ パラナル天文台のVLTI補助望遠鏡2基と、夜空で輝く大マゼラン雲・小マゼラン雲（Credit: J. Looten/ESO）】撮影したのはフランスの写真家Julien Looten