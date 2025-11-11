閣議に臨む高市首相（中央）ら＝11日午前、首相官邸政府は11日、地方創生実現に向けた「地域未来戦略本部」の設置を閣議決定した。本部長は高市早苗首相。地場産業の付加価値向上や販路拡大、産業の集積などを目指す。石破政権が創設した「新しい地方経済・生活環境創生本部」の看板をかけ替え、より経済政策に力点を置く。副本部長は木原稔官房長官と黄川田仁志地方創生担当相が務め、ほかは経済官庁の閣僚らで構成。近く初会