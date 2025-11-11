タレントのフワちゃん（31）が11月7日、自身のInstagramを更新。女子プロレス団体「スターダム」に入団し、12月29日に両国国技館で“再デビュー”することを報告した。昨年8月に芸能活動を休止して以来、約1年3か月ぶりの本格的な活動再開となる。 投稿では、リング上に正座し、真正面を見つめるフワちゃんの姿が公開された。黒のスターダムTシャツ姿で、真剣な表情でカメラを見据えている。キャプションで