歯医者さんに行きたいけれど、治療の痛みが怖いという方は多いのではないでしょうか。治療中の痛みは麻酔で軽減できるとしても、麻酔注射の痛みが嫌で、できれば歯医者さんに行きたくないという方もいると思います。この記事においては、どのような歯科治療で麻酔が行われるのかについてや、麻酔の種類、そして麻酔注射をふくめ、治療中の痛みを軽減するための方法などについて解説します。 歯医者さんで麻酔を行う治療内容 歯医